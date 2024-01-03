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Прокуратура проверит вокзал Пермь-II из-за жалоб пассажиров на большие очереди

Прокуратура проверит вокзал Пермь-II из-за жалоб пассажиров на большие очереди

Один из свидетелей утверждает, что ему пришлось ждать 15 минут.Прокуратура Пермского края проведет проверку вокзала Пермь-II из-за жалоб пассажиров на длительные очереди к перрону, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

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