❗️На телерадиостанции РТС Черноморское пройдут технические работы С августа по сентябрь пройдут технические работы на антенно-мачтовом сооружении в пгт Черноморское.
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❗️На телерадиостанции РТС Черноморское пройдут технические работы С августа по сентябрь пройдут технические работы на антенно-мачтовом сооружении в пгт Черноморское.