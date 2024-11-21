Neuralink получила право провести вживить чип в мозг пациента на территории Кана...

Neuralink получила право провести вживить чип в мозг пациента на территории КанадыВ США основанная Илоном Маском (Elon Musk) компания Neuralink уже успешно провела эксперимент по вживлению импланта в головной мозг двоих пациентов, а на этой неделе она объявила о получении соответствующего разрешения в органах здравоохранения Канады.