Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»

Из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24» эвакуировали международный экипаж, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA американка Лорал О'Хара.
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