С 1 ноября пересчитают социальные выплаты: кого коснется пересчет, какие новшества введут –кто из пенсионеров может рассчитывать на прибавку С 1 ноября 2023 года в России произойдёт пересчёт социальных выплат.
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