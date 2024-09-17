Политика как он...
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Политика как она есть

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SHOT: пейджеры в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

SHOT: пейджеры в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

Пейджеры в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения по закрытым чатам. Согласно информации SHOT, в Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы.

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