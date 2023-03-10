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Грант Уильямс, Маркус Смарт, Андре Драммонд и Кайл Кузма – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

Грант Уильямс, Маркус Смарт, Андре Драммонд и Кайл Кузма – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

«Inside the NBA» представила новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool. Героями ролика стали Грант Уильямс, Маркус Смарт (оба – «Бостон»), Андре Драммонд («Чикаго») и Кайл Кузма («Вашингтон»).

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