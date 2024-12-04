Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева

Прокурор РТ Альберт Суяргулов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые решили, что экс-главу Тукаевского района РТ Фаиля Камаева можно уволить по собственному желанию, поскольку его вина не была доказана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии