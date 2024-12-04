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Татар-информ

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Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева

Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева

Прокурор РТ Альберт Суяргулов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые решили, что экс-главу Тукаевского района РТ Фаиля Камаева можно уволить по собственному желанию, поскольку его вина не была доказана.

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