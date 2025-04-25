Суд разрешил нарушать ПДД – как такое возможно?

В современном мире, где правила дорожного движения строго регламентируют поведение водителей, решение Верховного суда РФ, разрешающее в определенных случаях пересекать сплошную линию и выезжать на встречную полосу, стало сенсацией.
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