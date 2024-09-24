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Политика как она есть

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Небензя: Запад предоставил Зеленскому концертную площадку на заседании СБ ООН

Небензя: Запад предоставил Зеленскому концертную площадку на заседании СБ ООН

Страны Запада созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине, чтобы предоставить украинскому президенту Владимиру Зеленскому площадку для выступления во всемирной организации.

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