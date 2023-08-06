Сказка для двоих

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Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

«Еду спокойно домой с работы уставший! И заходит вот эта особа, яжтеть или как ее назвать, не понимаю, и начинает возмущаться, мол вот мужики пошли, хоть кто бы уступил! А почему, тетя, тебе должны уступать? Ты инвалид? Или ты на 19 месяце беременности? Может, тебе 65 лет?» – возмутился мужчина в соцсетях.

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Комментарии
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Alex Немо
Сам факт что приходится задавать такие вопросы говорит о многом. Нас этому ещё в школе учили, да и на улице воспитывалось уважительное отношение к ЛЮБОЙ женщине.  Ты мужик или балаболка?  Коротко и ясно.
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