Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

«Еду спокойно домой с работы уставший! И заходит вот эта особа, яжтеть или как ее назвать, не понимаю, и начинает возмущаться, мол вот мужики пошли, хоть кто бы уступил! А почему, тетя, тебе должны уступать? Ты инвалид? Или ты на 19 месяце беременности? Может, тебе 65 лет?» – возмутился мужчина в соцсетях.