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Депутаты устроили допрос руководства СГК и департамента ЖКХ из-за отопительного сезона

Депутаты устроили допрос руководства СГК и департамента ЖКХ из-за отопительного сезона

Ряд вопросов озвучили депутаты Новосибирска в связи с началом отопительного сезона. Народных избранников интересовало, что будет с убыточными котельными и МУП «Энергия», успеют ли в срок подать тепло в Первомайский район, почему ремонт теплосетей проходит в медленном темпе.

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