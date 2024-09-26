Депутаты устроили допрос руководства СГК и департамента ЖКХ из-за отопительного сезона

Ряд вопросов озвучили депутаты Новосибирска в связи с началом отопительного сезона. Народных избранников интересовало, что будет с убыточными котельными и МУП «Энергия», успеют ли в срок подать тепло в Первомайский район, почему ремонт теплосетей проходит в медленном темпе.