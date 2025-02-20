Армия России вошла в Сумскую область

Это что получается, раньше воевали только через территория Новороссии, а только теперь переступили границы Украины?

bianka Белая

Надеюсь, это правда. Вспоминаю рассказ Апти Алаутдинова. Он извинялся за свои духоподъёмные речи в начале вторжения укров. Говорил, что поверил бодрым рапортам командиров об успехах и победах, что оказалось ложью.