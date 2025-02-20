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Армия России вошла в Сумскую область

Армия России вошла в Сумскую область

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты вошли со стороны Свердликово (старинное село в Суджанском районе на юго-западе Курской области, оккупированное нацистами 7.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Это что получается, раньше воевали только через территория Новороссии, а  только теперь переступили границы Украины?
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13 час.
bianka Белая
Надеюсь, это правда. Вспоминаю рассказ Апти Алаутдинова. Он извинялся за свои духоподъёмные речи в начале вторжения укров. Говорил, что поверил бодрым рапортам командиров об успехах и победах, что оказалось ложью.
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8 час.
владимир рябченко
сколько курян не дождалось Победы?
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4 час.
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