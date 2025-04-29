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«Шаг навстречу Трампу»: почему Путин объявил перемирие к 9 Мая

«Шаг навстречу Трампу»: почему Путин объявил перемирие к 9 Мая

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Анонсированное президентом России Владимиром Путиным перемирие на линии боевых действий в период майских праздников стало очередным доказательством стремления Москвы к мирному разрешению украинского кризиса.

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