«Шаг навстречу Трампу»: почему Путин объявил перемирие к 9 Мая

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Анонсированное президентом России Владимиром Путиным перемирие на линии боевых действий в период майских праздников стало очередным доказательством стремления Москвы к мирному разрешению украинского кризиса.
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