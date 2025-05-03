Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Может ли пассажирский лайнер приземлиться на дороге как в фильме

Может ли пассажирский лайнер приземлиться на дороге как в фильме

Помните сцену из легендарной комедии "Невероятные приключения итальянцев в России", где пассажирский самолет эффектно садится прямо на автомобильное шоссе? Нам стало интересно, а может ли подобное произойти в реальности? Ведь дороги есть везде и могли бы быть идеальным запасным вариантом для самолетов.

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Комментарии
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Вадим Диканский
Мало того, за рулём каждого автомобиля сидел профессиональный лётчик.
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