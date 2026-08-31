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Царьград

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Департамент здравоохранения: в Турции отравились 400 человек

Департамент здравоохранения: в Турции отравились 400 человек

В турецкой провинции Бурса почти 400 человек обратились к врачам с подозрением на отравление после праздничного мероприятия.

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