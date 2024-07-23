Экс-главком Залужный: конфликт России и Украины определит черты войн в 21 веке

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, украинский генерал, ставший послом в Великобритании Валерий Залужный заявил, что изменения в ходе боевых действий в конфликте России и Украины «определят очертания войн и военного искусства в 21 веке».
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