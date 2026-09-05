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Мировое обозрение

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«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами

«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами

Неделя выдалась настолько показательной, что впору пересматривать словарные определения абсурда. Запад, захлебываясь, вещал о крахе России: морская блокада Украины, умершее сельское хозяйство, остановленные ГОКи и металлургия, разговоры о мобилизации женщин и подростков.

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