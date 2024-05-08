Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, говорит президент Владимира Путина в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".