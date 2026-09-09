Домогательства режиссера, тайна развода, мечты о детях. Загадки звезды «Триггера» Виктории Масловой

В четыре года она впервые вышла на сцену, а в 14 — уже играла Нину Заречную в «Чайке». Сейчас Викторию Маслову сравнивают с Шэрон Стоун и считают секс-символом, однако кем занято ее сердце, артистка рассказывать не спешит.