Домогательства режиссера, тайна развода, мечты о детях. Загадки звезды «Триггера» Виктории Масловой

В четыре года она впервые вышла на сцену, а в 14 — уже играла Нину Заречную в «Чайке». Сейчас Викторию Маслову сравнивают с Шэрон Стоун и считают секс-символом, однако кем занято ее сердце, артистка рассказывать не спешит.
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