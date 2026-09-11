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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руис о потасовке аргентинцев и испанцев после финала ЧМ: «Футбол смотрят дети, мы не должны подавать им такой пример. Нужно уметь как побеждать, так и проигрывать»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис высказался о стычке по окончании финала ЧМ.  Напомним, сразу после финального матча между Аргентиной и Испанией (0:1, доп.

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