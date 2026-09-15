Пророссийское подполье: женщин на Украине принуждают к контрактам

В территориальных центрах комплектования на Украине женщин вызывают якобы для проверки документов и угрожают за отказ от подписания контрактов с ВСУ.
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