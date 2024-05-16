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На одной из самых загруженных улиц Владивостока грядут серьезные изменения

На одной из самых загруженных улиц Владивостока грядут серьезные изменения

После многочисленных аварий на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной на участке появятся делиниаторы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» во Владивостоке.

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