На одной из самых загруженных улиц Владивостока грядут серьезные изменения

После многочисленных аварий на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной на участке появятся делиниаторы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» во Владивостоке.
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