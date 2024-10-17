ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .
Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь
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Андрей
наша земля и наша погода всегда за нас! А как иначе?
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22 час.
radiofree
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14 час.
Алексей Горшков
Немного порассуждаю об "умище" западных военных мыслителей, выбравших "идеалом" военной мысли россказни гитлеровских недобитков! "Гениальная" мысль - учителями по знанию нашей армии взять уродов, ЕЮ ЖЕ и разбитых! По-моему - ежу понятно,что все их самооправдывающие "теории" в конце концов приведут к таким "открытиям", что ОСЕНЬЮ ГРЯЗНО, А ЗИМОЙ ХОЛОДНО !!! Американцы - понятно, но "скакуасы"-то! По идее - ОНИ, как потомки той армии (их командующий Сырский мало того,что русский - он ещё и СОВЕТСКОЕ военное образование получил) учить американцев должны - а они американцам "в рот смотрят"! Отсюда и "генерал грязь"! Больше всего поражают ПОЖИЛЫЕ военные ВСУ !!! Ёлки-палки - они же БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, А ТО И ВОЕННЫЕ - а в головах: "москаляку на гиляку" и прочие "генералы Морозы"...
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13 час.
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