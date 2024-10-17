Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Алтайцев
    А вы  не подумали, что  автор этого опуса  предупредил  мигрантов о рейде? А ведь  ни один комментатор  не задумался ...Силовики хотят за...
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Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .

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Комментарии
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Андрей
наша земля и наша погода всегда за нас! А как иначе?
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22 час.
radiofree
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14 час.
Алексей Горшков
Немного порассуждаю об &quot;умище&quot; западных военных мыслителей, выбравших &quot;идеалом&quot; военной мысли россказни гитлеровских недобитков! &quot;Гениальная&quot; мысль - учителями по знанию нашей армии взять уродов, ЕЮ ЖЕ и разбитых! По-моему - ежу понятно,что все их самооправдывающие &quot;теории&quot; в конце концов приведут к таким &quot;открытиям&quot;, что ОСЕНЬЮ ГРЯЗНО, А ЗИМОЙ ХОЛОДНО !!! Американцы - понятно, но &quot;скакуасы&quot;-то! По идее - ОНИ, как потомки той армии (их командующий Сырский мало того,что русский - он ещё и СОВЕТСКОЕ военное образование получил) учить американцев должны - а они американцам &quot;в рот смотрят&quot;! Отсюда и &quot;генерал грязь&quot;! Больше всего поражают ПОЖИЛЫЕ военные ВСУ !!! Ёлки-палки - они же БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, А ТО И ВОЕННЫЕ - а в головах: &quot;москаляку на гиляку&quot; и прочие &quot;генералы Морозы&quot;...
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