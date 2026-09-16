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Учёные открыли уже почти 8 тыс. планет

Учёные открыли уже почти 8 тыс. планет

Астрофизик Сергей Попов рассказал, почему большинство известных экзопланет невозможно разглядеть на небе даже с помощью современной астрономической техники Число известных науке планет уже приблизилось к 8 тыс.

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