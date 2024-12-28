Сколько банков лишатся лицензий в 2025 году, как россияне приняли новый инструмент сбережений. Обзор Банки.ру

В уходящем году Банк России отозвал шесть лицензий у коммерческих банков, напоминает «Коммерсант». Несмотря на то что этот результат выше, чем в 2022–2023 годах, в предшествующие периоды количество отзывов лицензий составляло десятки в год.
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