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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Зеленский в "полном шоке". Как в мире оценили третий разговор Путина и Трампа

Зеленский в "полном шоке". Как в мире оценили третий разговор Путина и Трампа

Наблюдатели считают, что лидеры ЕС "ошеломлены": вместо санкций – "превосходная" беседа В очередной раз внимание всего мира было приковано к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемуся вечером 19 мая.

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