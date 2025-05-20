Зеленский в "полном шоке". Как в мире оценили третий разговор Путина и Трампа

Наблюдатели считают, что лидеры ЕС "ошеломлены": вместо санкций – "превосходная" беседа В очередной раз внимание всего мира было приковано к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемуся вечером 19 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии