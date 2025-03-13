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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья назначил 3 пенальти в матче «МЮ» и «Сосьедада». Бруну сделал дубль с точки, Ойарсабаль тоже реализовал попытку

На 9-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора за фол Маттейса де Лигта на Микеле Ойарсабале.

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