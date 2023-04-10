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Первый в Башкортостане Центр трансфера технологий откроется на базе Уфимского университета

Первый в Башкортостане Центр трансфера технологий откроется на базе Уфимского университета

Уфимский университет науки и технологий в рамках национального проекта «Наука и университеты» получил грант в размере свыше 70 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию Центра трансфера технологий и коммерциализации разработок.

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