Первый в Башкортостане Центр трансфера технологий откроется на базе Уфимского университета

Уфимский университет науки и технологий в рамках национального проекта «Наука и университеты» получил грант в размере свыше 70 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию Центра трансфера технологий и коммерциализации разработок.
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