ИЗВЕСТИЯ iz

6 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А что это Газпром так распинается перед этими предателями-недругами. Газ по максимальной цене в рублях, никаких уступ...Глава Минэнерго Б...
  • Кламбер Спаниэль
    Да, вся машина США давит этого человека, наверное он реально нормальный , видно поддержка высокая у избирателей, не и...Трамп отказался д...
  • Кламбер Спаниэль
    Не от большого ума и развития, знаний по истории не хватает и душа не развита, короче не мозгов не совести, родителям...Подростки оголили...

Бывшие работники обвинили Kimberly-Clark в принудительном труде

Бывшие работники обвинили Kimberly-Clark в принудительном труде

Рабочие малайзийского производителя перчаток Brightway Holdings подали иск против американской компании Kimberly-Clark и австралийской Ansell, обвинив их в «сознательном получении прибыли» от предполагаемого использования принудительного труда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх