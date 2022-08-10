Бывшие работники обвинили Kimberly-Clark в принудительном труде

Рабочие малайзийского производителя перчаток Brightway Holdings подали иск против американской компании Kimberly-Clark и австралийской Ansell, обвинив их в «сознательном получении прибыли» от предполагаемого использования принудительного труда.
Рабочие малайзийского производителя перчаток Brightway Holdings подали иск против американской компании Kimberly-Clark и австралийской Ansell, обвинив их в «сознательном получении прибыли» от предполагаемого использования принудительного труда.
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