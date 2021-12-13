Губернатор Травников предложил ослабить ограничения в сфере общепита

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников выступил с инициативой о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, включая ограничения по рассадке и расстояниям между столиками.
На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников выступил с инициативой о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, включая ограничения по рассадке и расстояниям между столиками.
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