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В Госдуме предложили назначать единое пособие семьям автоматически

В Госдуме предложили назначать единое пособие семьям автоматически

Родителям могут больше не понадобиться ежегодные заявления для продления выплат.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила перевести назначение единого пособия на детей в автоматический режим.

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