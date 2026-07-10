В Госдуме предложили назначать единое пособие семьям автоматически

Родителям могут больше не понадобиться ежегодные заявления для продления выплат.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила перевести назначение единого пособия на детей в автоматический режим.
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