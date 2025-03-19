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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опубликован официальный постер UFC 314. Турнир возглавит титульный бой Волкановски и Лопеса

Опубликован официальный постер UFC 314. Турнир возглавит титульный бой Волкановски и Лопеса

Ивент пройдет в ночь с 12 на 13 апреля и состоится в Майами, штат Флорида. В главном событии Александр Волкановски подерется с Диего Лопесом за вакантный титул в полулегком весе.

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