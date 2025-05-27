Юлия Пересильд поделилась кадрами с новой фотосесии

40-летняя Юлия Пересильд смутила подписчиков кадрами с экстравагантной фотосессии. Актриса заявила, что решила немного «похулиганить», однако многие заподозрили неладное и принялись гадать, что же звезда хотела сказать своей странной выходкой.
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