Песков заявил, что вопрос об амнистии ряда женщин-заключенных рассматривается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами, что предложение об амнистии некоторых категорий женщин-заключенных сейчас внимательно рассматривается законодателями.
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