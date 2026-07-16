BFM: россияне могут остаться без почты «Яндекса» после нововведений

«Яндекс» с 27 июля изменит правила хранения данных, объединив объемы «Диска» и почтового сервиса. Теперь в бесплатном тарифе будет учитываться общее количество файлов и писем, а доступный лимит останется на уровне 5 ГБ, передает Bfm.