РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

Священный Синод Московского патриархата объявил о том, что не будет проводить совместные богослужения с епископами Болгарской православной церкви, которые недавно установили церковные связи с представителями неканонической религиозной группы в Украине .
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