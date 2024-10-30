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Новейшая замена Toyota Camry. Цены на российский Geely Preface переписали, но об этом предупреждали заранее

Новейшая замена Toyota Camry. Цены на российский Geely Preface переписали, но об этом предупреждали заранее

Geely Preface, который находится в одном классе с Toyota Camry, официально поступил в продажу в России только в середине августа, а сейчас цена поднялась, причем об этом российский офис предупреждал ещё в сентябре.

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