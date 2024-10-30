Новейшая замена Toyota Camry. Цены на российский Geely Preface переписали, но об этом предупреждали заранее

Geely Preface, который находится в одном классе с Toyota Camry, официально поступил в продажу в России только в середине августа, а сейчас цена поднялась, причем об этом российский офис предупреждал ещё в сентябре.
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