Плюс-сайз-модель Эшли Грэм искупалась голой на природе

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).