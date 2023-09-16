Ротация мобилизованных военнослужащих: что говорят Путин, Гурулев и Картаполов Елена ГалицкаяВ последние месяцы в России активно обсуждаются вопросы, связанные с ротацией мобилизованных военнослужащих, исходя из заявлений высокопоставленных лиц.
Ротация мобилизованных военнослужащих: что говорят Путин, Гурулев и Картаполов Елена ГалицкаяВ последние месяцы в России активно обсуждаются вопросы, связанные с ротацией мобилизованных военнослужащих, исходя из заявлений высокопоставленных лиц.
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