Военное обозрение

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал результаты контрнаступления ВСУ ничтожными

Американский бизнесмен Илон Маск назвал результаты контрнаступления ВСУ ничтожными

Украине не удалось добиться реальных результатов в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом пишет в своем аккаунте в социальной сети американский бизнесмен Илон Маск.

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