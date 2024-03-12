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Эксперт Марышев: Венесуэла закупает нефть Urals из России по двум причинам

Эксперт Марышев: Венесуэла закупает нефть Urals из России по двум причинам

РИАМО - 12 мар. Закупка российской нефти Urals – это взвешенное решение Венесуэлы, продиктованное как экономическими, так и политическими соображениями, заявил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев.

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