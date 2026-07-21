США рассекают логистику Ирана

Американская кампания против Ирана все заметнее смещается к давлению на логистику и связь.Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что 19 июля завершило девятую ночь ударов подряд, в ходе которой были поражены командные центры, береговые средства наблюдения, объекты ПВО, морская инфраструктура и сети связи.