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Царьград

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США рассекают логистику Ирана

США рассекают логистику Ирана

Американская кампания против Ирана все заметнее смещается к давлению на логистику и связь.Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что 19 июля завершило девятую ночь ударов подряд, в ходе которой были поражены командные центры, береговые средства наблюдения, объекты ПВО, морская инфраструктура и сети связи.

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