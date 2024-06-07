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Филипп Киркоров, Юлия и Анна Пересильд, Слава Копейкин на празднике мороженого

Филипп Киркоров, Юлия и Анна Пересильд, Слава Копейкин на празднике мороженого

В ГУМе 5 июня прошёл традиционный благотворительный праздник мороженого. В этом году его посетили Филипп Киркоров, Юлия и Анка Пересильд, Александра Ребенок, Кристина Бабушкина, звезда сериала "Слово пацана" Слава Копейкин, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, Валерий Сюткин и другие.

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