Филипп Киркоров, Юлия и Анна Пересильд, Слава Копейкин на празднике мороженого

В ГУМе 5 июня прошёл традиционный благотворительный праздник мороженого. В этом году его посетили Филипп Киркоров, Юлия и Анка Пересильд, Александра Ребенок, Кристина Бабушкина, звезда сериала "Слово пацана" Слава Копейкин, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, Валерий Сюткин и другие.