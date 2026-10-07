«Святую Троицу» Рублева вернули в собор Троице-Сергиевой лавры

Икону «Святая Троица» работы известного мастера Андрея Рублева вернули в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры.
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