Назван способный обрушить доллар сильнее победы Трампа фактор

Валютный рынок всегда подвержен волатильности в период президентских выборов в США, но в нынешней ситуации существует фактор, который способен обрушить доллар сильнее, чем победа кандидата от Республиканской партии Дональна Трампа.
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