Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Сразу после захода Солнца шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну линию на ночном небе.
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