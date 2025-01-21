Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Сразу после захода Солнца шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну линию на ночном небе.