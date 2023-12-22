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Изменение конфигурации южнее Марьинки: Сковав резервы противника, ВС РФ продвинулись на 1,5 км в сторону дороги на Угледар близ Новомихайловки

Изменение конфигурации южнее Марьинки: Сковав резервы противника, ВС РФ продвинулись на 1,5 км в сторону дороги на Угледар близ Новомихайловки

Продолжаются ожесточённые бои к югу от Марьинки. Напомним, что на неделе российские войска взяли под свой контроль всю южную часть посёлка Новомихайловка, который находится неподалёку от дороги на Угледар.

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