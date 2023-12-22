Изменение конфигурации южнее Марьинки: Сковав резервы противника, ВС РФ продвинулись на 1,5 км в сторону дороги на Угледар близ Новомихайловки

Продолжаются ожесточённые бои к югу от Марьинки. Напомним, что на неделе российские войска взяли под свой контроль всю южную часть посёлка Новомихайловка, который находится неподалёку от дороги на Угледар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии