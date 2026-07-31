Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт рассказал, почему у части россиян до сих пор работает WhatsApp*

Эксперт рассказал, почему у части россиян до сих пор работает WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) может оставаться доступным у части пользователей в России из-за ошибок и сбоев в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

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