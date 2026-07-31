Эксперт рассказал, почему у части россиян до сих пор работает WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) может оставаться доступным у части пользователей в России из-за ошибок и сбоев в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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