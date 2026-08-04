ВС России поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" | © РИА Новости / Министерство обороны России Вооруженные силы РФ высокоточным оружием и ударными беспилотниками поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море южнее Одессы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)