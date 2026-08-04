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ВС России поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море

ВС России поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" | © РИА Новости / Министерство обороны России Вооруженные силы РФ высокоточным оружием и ударными беспилотниками поразили сухогруз со снаряжением для ВСУ в Черном море южнее Одессы, сообщило во вторник Минобороны РФ.

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